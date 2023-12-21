«Ловили случайно за 170-200 км…»: турки радаром С-400 просканировали «невидимые» F-35 и F-22 и сделали неутешительный доклад

Турки недавно сделали оглушительный доклад, который всё-таки стал достоянием общественности. Имея на вооружении истребители F-16, Анкара, оказывается, в течение нескольких месяцев гоняла их под радарами С-400.
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