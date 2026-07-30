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Аргументы недели

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Предприниматели из Петербурга привлекли 1 млрд рублей на развитие

Предприниматели из Петербурга привлекли 1 млрд рублей на развитие

С момента запуска программы «зонтичных» поручительств компании в Санкт-Петербурге привлекли финансирование на общую сумму 1 миллиард рублей.

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