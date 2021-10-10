Болгарский перец оказался полезен для здоровья кишечника и сердца

По словам специалиста в области здорового питания Лорен Минчен, перцы богаты клетчаткой, железом и фолиевой кислотой, который положительно сказываются на работе кишечника, сердечно-сосудистой системы и естественного очищения организма от токсинов.
По словам специалиста в области здорового питания Лорен Минчен, перцы богаты клетчаткой, железом и фолиевой кислотой, который положительно сказываются на работе кишечника, сердечно-сосудистой системы и естественного очищения организма от токсинов.
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