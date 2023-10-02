Politico раскрыл, почему Запад может перекрыть военную помощь Украине

ВС РФ уничтожили склады ВСУ на аэродроме Долгинцево. ИноСМИ сообщили о причинах возможного прекращения оказания военной помощи Украине от США В администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены коррупцией на Украине гораздо больше, чем говорят об этом публично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии