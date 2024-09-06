В Госдуме отреагировали на идею проведения в России специальной демографической операции

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на высказанную главой думского комитета по защите семьи Нины Останиной идею проведения в России «специальной демографической операции».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии