«Спасибо маме, что мы есть друг у друга»: Анастасия Шубская показала редкое семейное фото со старшими сестрами

Модель, которая сейчас проводит лето в Москве, опубликовала снимок с Анной и Марией на фоне города и синего неба, трогательно поблагодарив их покойную мать — народную артистку России Веру Глаголеву — за то, что они есть друг у друга.
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