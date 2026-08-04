Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Спасибо маме, что мы есть друг у друга»: Анастасия Шубская показала редкое семейное фото со старшими сестрами

«Спасибо маме, что мы есть друг у друга»: Анастасия Шубская показала редкое семейное фото со старшими сестрами

Модель, которая сейчас проводит лето в Москве, опубликовала снимок с Анной и Марией на фоне города и синего неба, трогательно поблагодарив их покойную мать — народную артистку России Веру Глаголеву — за то, что они есть друг у друга.

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