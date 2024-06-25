Полицейские совместно с «Движением Первых» организовали для студентов колледжа экскурсию в Центр кинологической службы УМВД России по Курганской области

Накануне сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Кургану совместно с региональным отделением «Движения Первых» Курганской области организовали мероприятие в рамках экскурсионного проекта «Первые в профессии».
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