Завершается реконструкция участка дороги Караганда-Балхаш

Реконструкция участка дороги Караганда-Балхаш завершается. Подрядчики уложили асфальт. Теперь осталось установить барьерные, снегозащитные ограждения, знаки, площадки для отдыха, а также обустроить съезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии