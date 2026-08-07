Ночью Крымский мост не работал 3,5 часа

Однако это не создало заторов к досмотровым комплексам ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи. В целях безопасности движение по путепроводу через Керченский пролив было остановлено в 01:47, а открыто в 05:14 (по данным оперативной службы Крымского моста в мессенджере МАХ).