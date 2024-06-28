Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    После изучения проектов Законов, поданных Матвеевым: Бастрыкин прав на 100500!!Запустили опрос:"...
  • Татьяна Ускова
    Бастрыкин - смелый человек!!! Похоже, он один из немногих в госдуме, кто слышит. о чем кричит народ и дал четко понят...Крышку котла начи...
  • лина любимцева
    Правильно сказано в статье.  Госдуме нечего обижаться.  Нужно работать!!!Запустили опрос:"...

В Чечне лихо справились с радикалами. Почему этот метод не работает в Дагестане

В Чечне лихо справились с радикалами. Почему этот метод не работает в Дагестане

KP.RU:Комсомольская правда После нападения на церкви и синагогу, а такж на пост ДПС в Дербенте и Махачкале, в Дагестане был введен режим КТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Дагестан не вёл открытых военных действий длительно, только разово и а мелких масштабах Это одна из бедных республик Вброс федеральных денег в него намного меньше, чем у других Быт населения налажен плохо - горы, отсутствие развитой инфраструктуры, многодетность семей, почти нет работы, заработков От власти нужен прямой надзор федералов и чёткий прочес всех религиозных точек на предмет разрешённой деятельности, особенно при наличии всех видов религиозной учебы И тд и тп
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Надо вспомнить как действовал царский генерал Ермолов и применить эту методику
Ответить
4 час.
А
Алексей
Меликов с этой задачей не справится, не его уровень.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх