В Чечне лихо справились с радикалами. Почему этот метод не работает в Дагестане

ВТ

Врам Тавризов

Дагестан не вёл открытых военных действий длительно, только разово и а мелких масштабах Это одна из бедных республик Вброс федеральных денег в него намного меньше, чем у других Быт населения налажен плохо - горы, отсутствие развитой инфраструктуры, многодетность семей, почти нет работы, заработков От власти нужен прямой надзор федералов и чёткий прочес всех религиозных точек на предмет разрешённой деятельности, особенно при наличии всех видов религиозной учебы И тд и тп