KP.RU:Комсомольская правда После нападения на церкви и синагогу, а такж на пост ДПС в Дербенте и Махачкале, в Дагестане был введен режим КТО.
В Чечне лихо справились с радикалами. Почему этот метод не работает в Дагестане
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Дагестан не вёл открытых военных действий длительно, только разово и а мелких масштабах Это одна из бедных республик Вброс федеральных денег в него намного меньше, чем у других Быт населения налажен плохо - горы, отсутствие развитой инфраструктуры, многодетность семей, почти нет работы, заработков От власти нужен прямой надзор федералов и чёткий прочес всех религиозных точек на предмет разрешённой деятельности, особенно при наличии всех видов религиозной учебы И тд и тп
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Надо вспомнить как действовал царский генерал Ермолов и применить эту методику
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4 час.
А
Алексей
Меликов с этой задачей не справится, не его уровень.
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1 час.
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