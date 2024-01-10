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В Москве построят около 94 километров дорог в 2024 году

В Москве построят около 94 километров дорог в 2024 году

Прошедший год стал прорывным в осуществлении программы создания нового дорожного каркаса столицы. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и программы "Развитие транспортной системы" было построено 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов.

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