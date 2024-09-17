Лукашенко признался, что пообещал Киеву не сообщать СМИ о дронах ВСУ

Минск пообещал Киеву не сообщать СМИ о случаях, когда дроны ВСУ будут залетать на белорусскую территорию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября на патриотическом форуме «Если мы едины» в Минске.
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