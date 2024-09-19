ФИА о «мини-DRS» «Макларена»: «Федерация изучает данные и сохраняет право на изменения регламента по ходу сезона»

Команды «Формулы-1» обратили внимание на то, что элемент заднего антикрыла «Макларена» отклонялся на Гран-при Азербайджана, что снижало лобовое сопротивление и увеличивало максимальную скорость на прямых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии