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"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

Царьград Коллаж Царьграда/Фото: Timofeev Vladimir/Shutterstock В информационном пространстве взорвалась настоящая "сенсация" – по различным каналам началась раскручиваться новость, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев вступил в жёсткий спор с помощником президента Юрием Ушаковым.

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Комментарии
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W
Walery
Этого  Михуйлока Ходорковского, включенного Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, хорошо бы вечерком лелоруб повстречал бы...  Гарантированно воздух на Планете чище бы стал - и все заметили бы это!
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8 час.
CM
C Major
тоже такого мнения\образование получал там,а без соответствующей обработки пиндосы не обошлись
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8 час.
Александр
А зачем этот бред тащить на всеобщее обозрение?
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3 час.
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