Осенние сны

Задумчиво, глухо…Предзимняя темень, и скучен пейзаж за окном, заснула природа, пришло ее время, в тепле задремал старый дом… И я засыпаю, докучные мысли прогнав от себя до утра, и снится мне самое лучшее в жизни, прекрасная детства пора, — по лугу идем мы сияющим маем, иль в парке гуляем под джаз, но это лишь сны, […].