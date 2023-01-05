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Кожевников об «Авангарде»: «Рябыкин не учел, что в верхах, где кое-кто влюблен в иностранцев, его не будут поддерживать так, как Хартли»

Александр Кожевников прокомментировал выступление «Авангарда» в сезоне-2022/23. – Как объясните неровные выступления «Авангарда» в этом сезоне – провальный старт и действующую серию из семи побед? – Уже говорил, наша проблема в том, что у нас из-за элементов непрофессионализма много околохоккея.

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