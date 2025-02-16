Израильский политолог: Речь Вэнса на Мюнхенской конференции – речь короля перед коррумпированной знатью, полная угрозы, упреков и унижения

Израильский политолог Соломон Манн обратил внимание на европейскую форменную истерию, в которую впали представители ЕС, выслушав речь вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.
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