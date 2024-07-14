Семак заявил, что у него нет проблем с Клаудиньо, отказавшимся пожать ему руку

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил эпизод матча за Суперкубок России с "Краснодаром", в котором бразильский футболист команды Клаудиньо после ухода с поля из-за замены отказался пожать наставнику руку.
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