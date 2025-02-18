Ожидать ли снижения цен на авто в России после урегулирования конфликта на Украине?

Как потенциальное возвращение зарубежных автопроизводителей на российский рынок может отразиться на ценах? И выдержат ли конкуренцию китайские бренды и не придется ли им снижать цены? Некоторые потенциальные покупатели уже задумались о том, чтобы отложить покупку нового автомобиля.