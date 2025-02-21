Перед судом в Нижнем Новгороде предстанет рецидивист за вымогательство

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ, установлено, что реализация преступного замысла обвиняемого началась с конфликта с женой при разделе имущества и места жительства детей.
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