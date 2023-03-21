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Два человека погибли при столкновении снегохода с мостом на Чукотке

Два человека погибли при столкновении снегохода с мостом на Чукотке

Столкновение снегохода с мостом произошло на Чукотке. В результате водитель и пассажир транспортного средства погибли, информацию об этом передает УМВД России по региону.

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