Animals — Один, второй, третий. — пыталась сосчитать детишек Мурка. — Серенький? Тьфу, пропасть! Серый! Не ты.
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Справятся ли Семён с бабой Машей со спасением котиков?Только надежда остаётся. А проклятую Ларису гнать в три шеи.
Очень жаль кисок.