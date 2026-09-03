В Крыму вводят поэтапную выдачу топлива на АЗС

Глава Крыма проинформировал о временных правилах организации реализации нефтепродуктов в субъекте. Поскольку нынешний объем завозимого топлива не в состоянии полностью обеспечить нужды всех жителей, определенная часть населения полуострова ощутит временные ограничения по доступу к автомобильному горючему.
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