В Крыму вводят поэтапную выдачу топлива на АЗС

Глава Крыма проинформировал о временных правилах организации реализации нефтепродуктов в субъекте. Поскольку нынешний объем завозимого топлива не в состоянии полностью обеспечить нужды всех жителей, определенная часть населения полуострова ощутит временные ограничения по доступу к автомобильному горючему.