Люди в шаге от ядерной войны: Пакистан продал оружие Киеву, доведя обстановку до катастрофических масштабов Ольга БезродняяПакистан продавал оружие Киеву и теперь в свете нехватки ракет и снарядов для собственных нужд, назрела другая проблема – в случае эскалации обстановки могут использовать ядерное оружие.