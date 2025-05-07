Люди в шаге от ядерной войны: Пакистан продал оружие Киеву, доведя обстановку до катастрофических масштабов Ольга БезродняяПакистан продавал оружие Киеву и теперь в свете нехватки ракет и снарядов для собственных нужд, назрела другая проблема – в случае эскалации обстановки могут использовать ядерное оружие.
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