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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипулин об участии российских биатлонистов в Олимпиаде-2026: «Шансы – 50 на 50. Хотелось бы, чтобы ребята туда поехали»

– Кого бы вы выделили из российских биатлонистов по итогам сезона? – Я бы не выделял кого‑то одного. Ребята шли ровненько: кто‑то хуже, кто‑то лучше.

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