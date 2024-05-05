СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    "Он призвал мэра Москвы срочно ехать и разбираться с инцидентом в Люблино." - А что Сергей Семёнович не контролирует ..."Мы пытаемся отст...
  • Николай Савинов
    Рыжий нашел новый многомиллионный распил.На этом можно пилить деньги много десятков лет."Проект Чубайс": ...
  • Геннадий
    А Турчинова скорей всего, застрелят без суда и следствия, возможно это сделают сами украинцы.Толстый намёк Зап...

"Проект Чубайс": закрыт или...?

"Проект Чубайс": закрыт или...?

Автор: Юрий Баранчик  Экс-глава “Роснано” Анатолий Чубайс стал “организатором группы спонсоров” Центра российских исследований (ЦРИ) на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Хапуга будет &quot;изучать Россию&quot;? Или будет делиться. как красть?  Тоже &quot;наука&quot;....
Ответить
25 мин.
лл
лина любимцева
Да... Чубайс &quot;расклад&quot; знает, это точно. Особенно  когда выносил из Госдумы коробки. битком набитые долларами.
Ответить
23 мин.
НС
Николай Савинов
Рыжий нашел новый многомиллионный распил.На этом можно пилить деньги много десятков лет.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх