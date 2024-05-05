Автор: Юрий Баранчик Экс-глава “Роснано” Анатолий Чубайс стал “организатором группы спонсоров” Центра российских исследований (ЦРИ) на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
"Проект Чубайс": закрыт или...?
Комментарии
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лина любимцева
Хапуга будет "изучать Россию"? Или будет делиться. как красть? Тоже "наука"....
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25 мин.
лл
лина любимцева
Да... Чубайс "расклад" знает, это точно. Особенно когда выносил из Госдумы коробки. битком набитые долларами.
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23 мин.
НС
Николай Савинов
Рыжий нашел новый многомиллионный распил.На этом можно пилить деньги много десятков лет.
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13 мин.
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