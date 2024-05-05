"Проект Чубайс": закрыт или...?

лина любимцева Хапуга будет "изучать Россию"? Или будет делиться. как красть? Тоже "наука"....

лл лина любимцева Да... Чубайс "расклад" знает, это точно. Особенно когда выносил из Госдумы коробки. битком набитые долларами.