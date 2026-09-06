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Царьград

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Шопинг, еда и архитектура: что больше всего нравится русским туристам в Шанхае

Шопинг, еда и архитектура: что больше всего нравится русским туристам в Шанхае

Турпоток из России в Шанхай побил рекорд.Русские туристы в Шанхае отдают предпочтение шопингу, местной кухне и осмотру исторических зданий.

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