Ванная комната на 3 кв. м в хрущевке 1960 года постройки: как дверь может увеличить площадь!

Никогда не задумывались о том, зачем владельцы хрущевских квартир переносят двери, ломают стены? А все очень просто! Планировка хрущевок оставляет желать лучшего и люди всеми доступными способами пытаются хоть чуть-чуть увеличить пространство.
Никогда не задумывались о том, зачем владельцы хрущевских квартир переносят двери, ломают стены? А все очень просто! Планировка хрущевок оставляет желать лучшего и люди всеми доступными способами пытаются хоть чуть-чуть увеличить пространство.
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