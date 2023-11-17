В Москве утвердили документацию по планировке территорий для 17 проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице подготовлена и утверждена документация по планировке территорий для 17 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков.
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