В Москве утвердили документацию по планировке территорий для 17 проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице подготовлена и утверждена документация по планировке территорий для 17 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков.