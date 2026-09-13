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ТАСС

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В Челябинске начальнику танкового училища вручили боевое знамя

В Челябинске начальнику танкового училища вручили боевое знамя

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения боевого знамени и грамоты президента России прошла в День танкиста на территории воссозданного в 2024 году Челябинского высшего танкового командного училища Минобороны России.

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