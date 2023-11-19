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«Не понимают реальности»: Глава МИД Венгрии раскритиковал лидеров ЕС, оказывающих военную помощь Украине

«Не понимают реальности»: Глава МИД Венгрии раскритиковал лидеров ЕС, оказывающих военную помощь Украине

Большинство европейских политических лидеров воспринимают войну на Украине как компьютерную игру, не понимая реальности.

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