Ренат Шәмсетдинов: Башта мине Исламия Мәхмүтованың кияве буларак таныдылар -«Шәһри Казан»

Татарстанның атказанган артисты, Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Ренат Шәмсетдинов тамашачыларга образлары, рольләре аша таныш.
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