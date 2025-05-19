В России предложили ввести пошлины на зарубежное кино

Отечественный кинорынок необходимо защищать, убежден директор "Мосфильма" В России необходимо ввести пошлины на зарубежное кино, заявил директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.
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