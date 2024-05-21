Астраханка выиграла серебро на традиционных Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Она победила в трех из четырех поединков. В Новочеркасске прошли XXIV Всероссийские соревнования по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы» и памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа Недвигина Г.
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