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Пике отказывается от отложенных во время ковида платежей, чтобы помочь «Барсе» снизить ведомость зарплат

«Барселона» близка к договоренности с Жераром Пике о снижении зарплаты. Для регистрации новичков каталонскому клубу необходимо уменьшить зарплатную ведомость.

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