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Подарок Кремлю: кандидат в президенты Польши предрешил судьбу страны

Подарок Кремлю: кандидат в президенты Польши предрешил судьбу страны

В преддверии второго тура президентских выборов в Польше накаляются страсти. На дебатах кандидатов в президенты произошел острый обмен мнениями между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и его соперником Каролем Навроцким.

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Комментарии
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Лев Добрый
Нашла коса на камень! Нацисты не находят общего языка в бандеровском вопросе!😜👈🤪
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