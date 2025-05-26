Подарок Кремлю: кандидат в президенты Польши предрешил судьбу страны

В преддверии второго тура президентских выборов в Польше накаляются страсти. На дебатах кандидатов в президенты произошел острый обмен мнениями между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и его соперником Каролем Навроцким.
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