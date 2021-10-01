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Почему древние римляне продавали и выбрасывали своих детей?

Почему древние римляне продавали и выбрасывали своих детей?

Среди юридических терминов, имеющих древнеримское происхождение, есть и всем известное слово «алименты».

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Святогор Князев
Автор! Вербализация тайных желаний приводит к воплощению онных! Не к участи бесправных рабов готовите ли вы русский народ, который поступенчато лишаете всего и облекаете на голод и рабство за миску похлебки?
Степан Капуста
В тексте речь идёт про древнеримский народ, а никак не русский.
Аркадий Шацкий
Не нужны были бы, не рожали, прерывание беременности у них не запрещалось.
Анастасия И
Сейчас тоже не запрещается. Детдома пустуют?
Степан Капуста
Не запрещалось. Зато запрещались бесплатные медицинские услуги. Поэтому родить и выбросить или продать было намного выгоднее, чем идти покупать у последователей Гиппократа абортивный пессарий.
Мистер Скептик
А какие были другие варианты? Детдомов ещё не изобрели, презервативов не придумали.
павел коршунов
презрвативы были. из бараньих кишок. ещё в древнем Египте пользовались.

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