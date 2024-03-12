Психолог Дворянчиков: менее одного процента серийных сексуальных убийц — женщины

12 марта отмечается профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы. Подробнее о том, как ловят маньяков, какие программы для этого существуют, как работают профайлеры, как лечат серийных убийц и можно ли добиться их выздоровления — в интервью "Газете.