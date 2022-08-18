Управление Росгвардии производит набор для прохождения военной службы по контракту

Управление Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу производит набор граждан мужского пола для прохождения военной службы по контракту Условия прохождения службы: Все социальные льготы военнослужащего по контракту Льготное исчисление выслуги лет (1 год за 2 года) Денежное довольствие от 38000 до 45000 рублей Ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (на воемнослужащего и 1-гo члена ссмьи) Санаторно-курортное лечение на льготных условиях Жильё за cчëт государства по программе военной ипотеки Выплата за найм жилого помещения ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: Гражданство РФ Возраст от 18 лет Прохождение срочной службы в BC РФ Граждане, прибывающие в запасе Годность по состоянию здоровья (категории A1, A2, АЗ, Б1, Б2, БЗ) ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (34922) 9-94-08 (доб.