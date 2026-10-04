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Визит Мерца не помеха: «Герань» атаковала Северный мост в Киеве

Визит Мерца не помеха: «Герань» атаковала Северный мост в Киеве

ВС РФ продолжают атаковать мосты в Киеве, связывающие правый и левый берега Днепра. Сегодня, 4 октября, утром, «Герань» атаковала Северный мост в столице Украины.

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