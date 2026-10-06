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Регионы России

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В Орловской области объявлена ракетная опасность и сирена тревоги

В Орловской области объявлена ракетная опасность и сирена тревоги

Прошедшая ночь стала тревожной для жителей Орловской области. В регионе был объявлен режим ракетной опасности, о чём сообщили губернатор Андрей Клычков и региональные власти через национальный мессенджер MAX и мобильное приложение МЧС России.

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