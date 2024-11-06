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Сергей Безруков сыграл легендарного адвоката в «Плевако». Чем новый российский сериал не уступает «Шерлоку»?

Сергей Безруков сыграл легендарного адвоката в «Плевако». Чем новый российский сериал не уступает «Шерлоку»?

Федор Плевако — персона для конца XIX столетия, без преувеличения, легендарная. Его популярность как адвоката, защитника угнетенных и пролетариев пережила даже страну, в которой он вел правозащитную практику — слухи и анекдоты о его невероятных выступлениях во времена Советского Союза только множились, а теперь художественный образ этой исторической личности сияет в новом сериале Premier «Плевако», созданном при поддержке Института развития интернета.

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