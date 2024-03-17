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Зачем немцы едят сырой фарш?

Помните, как ругалась мама, когда в детстве вы пытались попробовать сырой фарш? А немецкие мамы, напротив, потолще намазывают им булочку, посыпают кольцами репчатого лука, солят, перчат, а потом с умилением наблюдают, как сын или дочь уплетают такой бутерброд за обе щеки.

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