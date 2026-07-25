Прогноз погоды в Крыму на 25 июля ☂️ В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +24 и небольшой дождь В Евпатории +25 и пасмурно В Черноморском +25 и пасмурно В Джанкое +25 и небольшой дождь В Ялте +23 и небольшой дождь В Алуште +24 и небольшой дождь В Керчи +23 и небольшой дождь В Армянске +26 и пасмурно В Красноперекопске +26 и пасмурно В Бахчисарае +23 и небольшой дождь В Феодосии +23 и небольшой дождь В Судаке +24 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.