Количество положенных осужденным звонков предложили увеличить вдвое

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате регионов одобрить новые поправки в законодательство РФ, улучшающие правовое положение подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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