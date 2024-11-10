Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел рассказали студентам о своей службе

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу пригласили в гости на экскурсию учащихся кемеровского колледжа предпринимательских и цифровых технологий, обучающихся по специальности «правоохранительная деятельность».
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