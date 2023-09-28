На декабрь переносится инклюзивный бал с участием бойцов СВО в Уссурийске

В Уссурийске объявлена новая дата инклюзивного бала "Ими надо гордиться" (12+), участниками которого станут вернувшиеся с СВО военнослужащие, жены защитников и девушки, потерявшие своих любимых во время боевых действий.
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