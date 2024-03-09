SHAMAN - МАМА❤️Премьера! «Ты жизнь подарила, а хочешь взамен?» — звучит в первой строчке песни.
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SHAMAN - МАМА❤️Премьера! «Ты жизнь подарила, а хочешь взамен?» — звучит в первой строчке песни.