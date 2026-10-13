Россияне размотают танковую бригаду НАТО в Литве самыми дешёвыми дронами – укро-генерал Кривонос

Пока военные НАТО будут прогревать свои танки, их размотают российские дешевые дроны. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».