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Россияне размотают танковую бригаду НАТО в Литве самыми дешёвыми дронами – укро-генерал Кривонос

Россияне размотают танковую бригаду НАТО в Литве самыми дешёвыми дронами – укро-генерал Кривонос

Пока военные НАТО будут прогревать свои танки, их размотают российские дешевые дроны. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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