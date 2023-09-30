Американскую гаубицу М119 уничтожили ВС РФ на запорожском направлении

РИАМО - 30 сен. На запорожском направлении спецоперации ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ около населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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